'Skinnybike wint aan populariteit terwijl fatbike wordt verboden'

Verkeer

Vandaag, 07:53 - Update: 56 minuten geleden

In Amsterdam en Enschede gelden inmiddels beperkingen voor fatbikes met brede banden. Fabrikanten spelen daarop in met de skinnybike: een elektrische fiets met dunnere banden, maar een vergelijkbaar uiterlijk. Dat meldt NU.nl vrijdag.

Verkopers zien de vraag snel groeien. Armando Muis van La Souris zegt tegen NU.nl dat nieuwe leveringen direct uitverkocht waren. Ook Samir Bahida van Sache Bikes merkt dat klanten vaker voor de skinnybike kiezen in plaats van de fatbike.

Enschede was de eerste plaats in Nederland met een fatbikeverbod, dat vorige maand in ging:

Probleem zit niet in uiterlijk

Volgens de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland was deze ontwikkeling te verwachten. Esther van Garderen zegt tegen NU.nl: "Het gaat om de motoren in de fiets, niet hoe de fiets eruit ziet."

Er is vooral zorg over opgevoerde en illegale e-bikes die veel te hard kunnen rijden. Het kabinet werkt aan strengere regels, zoals een helmplicht voor jongeren. Ook wordt gekeken naar betere handhaving.

Door Redactie Hart van Nederland

