In één week tijd zes boetes uitgedeeld na fatbikeverbod Enschede

2 apr 2026, 21:14 - Update: 2 apr 2026, 22:28

In de eerste twee weken na het ingaan van het fatbikeverbod in Enschede werd nog vooral gewaarschuwd, maar inmiddels worden er toch echt boetes uitgedeeld. In de afgelopen week zijn er in de binnenstad zes boetes gegeven.

Sinds vorige week donderdag treedt de politie strenger op en krijgen overtreders direct een boete. Daarvoor werd bij een eerste overtreding nog een waarschuwing gegeven.

'Flink afgenomen'

Het fatbikeverbod ging op woensdag 11 maart in. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het gebruik van fatbikes in de binnenstad sinds de maatregel flink afgenomen. "We zien ook dat bestuurders ervoor kiezen om met de fatbike aan de hand te lopen."

Enschede is de eerste gemeente met een fatbikeverbod. Amsterdam kijkt mee en volgt het voorbeeld. De stad maakte woensdag bekend dat fatbikes vanaf 11 mei verboden zijn in het Vondelpark.

Door Donna Elbertsen

