Labrador krijgt stuk metaal in oog na omvallen fatbike in Tiel

In Tiel is vrijdagavond een hond gewond geraakt bij een bijzonder ongelukkig ongeval. Een man liet zijn hond uit aan de Hertog Karellaan toen rond 20.05 uur een fatbike omviel, vermoedelijk door de harde wind. Door de val brak een onderdeel af en kwam terecht in het oog van de viervoeter.

De eigenaar van de labrador belde daarop direct de hulpdiensten, die met meerdere voertuigen ter plaatse kwamen. Volgens een correspondent ter plaatse kwam een spaak van het achterwiel van het voertuig in het oog van de hond terecht.

Slijptol

De opgeroepen brandweer moest met een slijptol de hond uit zijn benarde situatie redden. Terwijl het dier goed werd vastgehouden, kon een brandweerman het stuk metaal doorsnijden.

Na de reddingsactie is de hond overgedragen aan de dierenambulance. Het dier is meegenomen voor verdere behandeling. Hoe de hond eraan toe is, is niet bekend.