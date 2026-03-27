Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Labrador krijgt stuk metaal in oog na omvallen fatbike in Tiel

Dieren

Vandaag, 21:23 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In Tiel is vrijdagavond een hond gewond geraakt bij een bijzonder ongelukkig ongeval. Een man liet zijn hond uit aan de Hertog Karellaan toen rond 20.05 uur een fatbike omviel, vermoedelijk door de harde wind. Door de val brak een onderdeel af en kwam terecht in het oog van de viervoeter.

De eigenaar van de labrador belde daarop direct de hulpdiensten, die met meerdere voertuigen ter plaatse kwamen. Volgens een correspondent ter plaatse kwam een spaak van het achterwiel van het voertuig in het oog van de hond terecht.

Slijptol

De opgeroepen brandweer moest met een slijptol de hond uit zijn benarde situatie redden. Terwijl het dier goed werd vastgehouden, kon een brandweerman het stuk metaal doorsnijden.

Na de reddingsactie is de hond overgedragen aan de dierenambulance. Het dier is meegenomen voor verdere behandeling. Hoe de hond eraan toe is, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.