Per deze datum worden fatbikes verboden in het Vondelpark

Het Vondelpark wordt het eerste gebied in Amsterdam waar fatbikes verboden worden. Het verbod gaat op 11 mei in. Bestuurders krijgen nog twee weken de tijd om te wennen, daarna wordt er gehandhaafd en riskeren overtreders een boete, meldt de gemeente.

Het verbod geldt voor fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter. Bij de ingangen van het park komen verbodsborden te staan en worden alternatieve routes aangegeven. Fietsers kunnen om het park heen rijden of afstappen en hun fatbike lopend meenemen.

Overlast

Volgens de gemeente is gekozen voor het Vondelpark omdat het er druk is en er veel meldingen zijn van overlast en onveilige situaties. De afgelopen tijd zijn meerdere ongelukken en bijna-botsingen gemeld, waardoor bezoekers het park als minder prettig ervaren.

"Het Vondelpark is een van de drukste parken van de stad. Met spelende kinderen, wandelaars en sporters is er geen ruimte voor snelle en zware fatbikes", zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst.

Flinke boete

Voor overtreders van 16 jaar en ouder geldt een boete van 115 euro. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar riskeren een boete van 57,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar krijgen geen boete, maar hun ouders of verzorgers worden aangesproken. De hoogte van de boetes wordt begin mei vastgesteld door de gemeenteraad.

Na de invoering wordt gekeken naar de effecten van het verbod. Daarna besluit de gemeente of het ook op andere plekken in Amsterdam wordt ingevoerd. Het verbod is mogelijk gemaakt door een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarmee de gemeenteraad in februari instemde.