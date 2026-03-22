Scooteraar onder invloed rijdt kinderen op fietspad aan in Spijkenisse

Crime

Vandaag, 17:42

In Spijkenisse zijn zondag twee mensen gewond geraakt na een aanrijding met een scooter. De bestuurder had had gedronken, bevestigt de politie. Volgens een correspondent ter plaatse zouden de slachtoffers twee kinderen zijn. Het incident gebeurde op het fietspad.

De kinderen reden samen op een fatbike, toen zij in botsing kwamen met een scooter, aldus de correspondent. Zowel de kinderen als de scooterbestuurder kwamen hard ten val. Buurtbewoners boden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. Eén van de kinderen moest naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de scooter is aangehouden, dat bevestigt een politiewoordvoerder. De scooterrijder was onder invloed, bleek uit een alcoholtest.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

