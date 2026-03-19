Fatbike-bestuurder (18) zwaargewond na botsing met auto in Ede

Ongeluk

Vandaag, 07:36 - Update: 22 minuten geleden

Op de Dr Willem Dreeslaan (N781) in Ede is in de nacht van woensdag op donderdag een ernstig ongeval gebeurd. Rond 01.30 uur werd een bestuurder van een fatbike geschept door een automobilist.

Het 18-jarige slachtoffer uit Wageningen raakte zwaargewond en is ter plekke behandeld door hulpdiensten. Daarna is de bestuurder met spoed overgebracht naar het UMC in Utrecht. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in een nabijgelegen weiland om medische hulp te verlenen.

Onderzoek naar rood licht

De bestuurder van de auto, een 49-jarige man Ede, bleef ongedeerd en bleek niet onder invloed van alcohol of andere middelen. De auto liep wel flinke schade op door de klap.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Daarbij wordt gekeken of een van de betrokkenen door rood is gereden. Door het ongeluk en het onderzoek was de Hoekelumselaan een groot deel van de nacht afgesloten voor verkeer.

