Minister Karremans kondigt aanpak fatbikes aan: 'Denk dat het mogelijk is'

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan een landelijke aanpak voor fatbikes. In de Tweede Kamer maakte hij duidelijk dat er nieuwe regels aankomen, maar hoe die eruitzien is nog niet bekend.

De VVD'er houdt vast aan het plan om fatbikes juridisch anders te behandelen dan gewone e-bikes. Dat is opvallend, want onderzoekers noemen zo'n onderscheid juist een "heilloze weg". Volgens hen lijken fatbikes op veel punten op andere elektrische fietsen en is het verschil makkelijk te omzeilen.

Karremans erkent dat het lastig is, maar ziet toch mogelijkheden. "Er zijn een paar onderzoeken gedaan waarvan is gezegd: het is moeilijk om dat te doen", zei hij. "Maar ik heb een aantal haakjes gevonden waarbij ik denk dat het wel mogelijk is."

Met de aanpak wil hij gemeenten helpen om beter te handhaven, illegale fatbikes van de weg houden en jongeren beschermen. Ook kijkt hij naar strengere controles op overtredingen en de import van verboden modellen.

Enschede en Amsterdam

Lokale maatregelen zijn er al: Enschede verbood fatbikes in de binnenstad en Amsterdam wil ze weren uit het Vondelpark. De landelijke regels moeten dat soort plannen ondersteunen.