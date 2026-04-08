Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Minister Karremans kondigt aanpak fatbikes aan: 'Denk dat het mogelijk is'

Beleid

Vandaag, 13:48

Link gekopieerd

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan een landelijke aanpak voor fatbikes. In de Tweede Kamer maakte hij duidelijk dat er nieuwe regels aankomen, maar hoe die eruitzien is nog niet bekend.

De VVD'er houdt vast aan het plan om fatbikes juridisch anders te behandelen dan gewone e-bikes. Dat is opvallend, want onderzoekers noemen zo'n onderscheid juist een "heilloze weg". Volgens hen lijken fatbikes op veel punten op andere elektrische fietsen en is het verschil makkelijk te omzeilen.

Aso's op fatbikes onderbreken steeds vaker rouwstoeten, zo is te zien in deze video:

Aso's onderbreken steeds vaker de rouwstoet, dat moet anders
1:40

Karremans erkent dat het lastig is, maar ziet toch mogelijkheden. "Er zijn een paar onderzoeken gedaan waarvan is gezegd: het is moeilijk om dat te doen", zei hij. "Maar ik heb een aantal haakjes gevonden waarbij ik denk dat het wel mogelijk is."

Met de aanpak wil hij gemeenten helpen om beter te handhaven, illegale fatbikes van de weg houden en jongeren beschermen. Ook kijkt hij naar strengere controles op overtredingen en de import van verboden modellen.

Enschede en Amsterdam

Lokale maatregelen zijn er al: Enschede verbood fatbikes in de binnenstad en Amsterdam wil ze weren uit het Vondelpark. De landelijke regels moeten dat soort plannen ondersteunen.

Door ANP

Lees ook

In één week tijd zes boetes uitgedeeld na fatbikeverbod Enschede
In één week tijd zes boetes uitgedeeld na fatbikeverbod Enschede
Per deze datum worden fatbikes verboden in het Vondelpark
Per deze datum worden fatbikes verboden in het Vondelpark
Labrador krijgt stuk metaal in oog na omvallen fatbike in Tiel
Labrador krijgt stuk metaal in oog na omvallen fatbike in Tiel
Eerste fatbikeverbod van Nederland gaat in: boete is 115 euro
Eerste fatbikeverbod van Nederland gaat in: boete is 115 euro

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.