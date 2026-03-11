Eerste fatbikeverbod van Nederland gaat in: boete is 115 euro

Fatbikers in Enschede mogen vanaf woensdag niet meer zomaar door de binnenstad rijden. Het fatbikeverbod waar de gemeenteraad deze week mee instemde, is ingegaan. Daarmee is Enschede de eerste gemeente in Nederland die zo'n maatregel invoert.

Woensdagochtend vroeg werden de eerste verbodsborden geplaatst in het centrum van de stad. In totaal komen er 28 borden bij de ingangen van het winkelgebied. Het verbod geldt alleen in de binnenstad en alleen tijdens de openingstijden van winkels.

Wanneer geldt het fatbikeverbod?

Fatbikes zijn in het winkelgebied verboden op momenten dat de winkels open zijn. Dat is van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zondagmiddag. In de eerste twee weken delen handhavers alleen waarschuwingen uit. Daarna kan een boa een boete opleggen van 115 euro aan fatbikers die toch het gebied inrijden.

Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om het winkelgebied veiliger te maken. In de gemeenteraad klonken al langer klachten van inwoners die zeggen dat ze regelmatig bijna worden aangereden door snelle fatbikes.

Fatbikeverkoper wil verbod aanvechten

Niet iedereen is blij met het besluit. Fatbikeverkoper La Souris laat weten het verbod te willen aanvechten. Oprichter Armando Muis zegt dat de gemeente volgens hem te ver gaat.

"Wij gaan sowieso bezwaar indienen", zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens Muis hoort het regelen van fatbikes bij landelijke politiek en niet bij een gemeente.

Het is nog onduidelijk of andere gemeenten het voorbeeld van Enschede gaan volgen. Verschillende steden kijken met belangstelling naar de maatregel.