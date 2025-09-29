Fatbike-blaag krijgt wind van voren van agent: 'Normaal doen!'

Een verkeersagent in Den Haag heeft de likers op zijn hand bij een nieuwe video op sociale media. Daarin is te zien hoe hij een jongen op een fatbike de wind van voren geeft als die zijn instructies niet of nauwelijks opvolgt. "Wat je geeft krijg je terug, dat geldt ook voor een gesprek met de politie."

De agent in kwestie spreekt een aantal jongeren aan, waarvan er een aantal op een fatbike zit. Hij wil controleren of ze opgevoerd zijn. Bijna allemaal werken ze vriendelijk mee, sommigen kennen de agent zelfs al en het geheel verloopt amicaal. Tot de laatste, een ware fatbike-blaag. Want 'meneer' heeft namelijk geen zin om mee te werken.

Een aantal gemeentes wil (meer) maatregelen van de overheid, liever eerder dan later, als het om fatbikes gaat:

1:49 Noodkreet van gemeentes: schiet op met maatregelen tegen fatbikes

Fatbike naar schroothoop?

Daar is de agent natuurlijk niet van gediend. Het complete gesprek zie je in de video hieronder, maar laten we het even samenvatten: de jongeman had na afloop gewassen oren en een portemonnee die een stuk leger was. Mocht hij nóg een keer de fout ingaan, dan zal zijn 'stoere speeltje' (waar veel gemeenten helemaal klaar mee zijn) de schrootpers ingeworpen worden.

Hoewel het bekeurde individu zich onder zijn directe vrienden misschien populair heeft gemaakt met zijn gebluf, online is het juist de agent die alle lof oogst. Sterker nog: naast vele commentaren onder de post die heel positief zijn over zijn optreden, loopt de teller van het aantal likes ook nog harder op dan de snelheidsmeter van de fatbike van de jongeman: op moment van schrijven zijn het er bijna 62.000.