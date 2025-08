Gemeentes zijn het zat: wanneer komen er regels tegen fatbike-terreur?

Schiet nou eens op met die maatregelen tegen fatbikes! En nee, dat is geen kreet van een willekeurig iemand, maar van een flink aantal gemeenten in ons land. Maar liefst 25 trekken dinsdag via de media opnieuw aan de bel. Ze zien namelijk graag dat Den Haag nou eindelijk eens met een oplossing komt.

In 2023 hebben dik 40 gemeenten een brandbrief gestuurd aan de destijds (eveneens) demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat met de vraag de verkeersveiligheid rond e-bikes te verbeteren. Nu, een kleine 2 jaar later, is er nog weinig veranderd. Via NU.nl trekken nu zo'n 25 gemeenten opnieuw aan de bel en ze eisen actie.

Ook Hart van Nederland heeft een groot deel van die gemeenten gesproken.

Daaronder vallen bijvoorbeeld de gemeente De Ronde Venen en Leiden. Wat vragen ze precies van de landelijke overheid? Je ziet het in bovenstaande video.