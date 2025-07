Fatbikes massaal gehaat, maar Nederland blijft verdeeld over een oplossing

Fatbikes blijven de gemoederen bezighouden, zeker nadat Enschede dinsdag instemde met een motie om de voertuigen in de binnenstad te verbieden. Ze vallen op in het straatbeeld met hun dikke banden en hoge snelheden, en roepen vooral irritatie op. Maar over de vraag wat eraan gedaan moet worden, lopen de meningen sterk uiteen.

Een motie om fatbikes te verbieden in de binnenstad van Enschede is er doorheen en dat betekent dat er een verbod komt. Initiatiefnemer Rachel Denneboom van de VVD legt in onderstaande video uit waarom:

4:01 Primeur in Enschede: gemeenteraad kiest voor verbod fatbikes in binnenstad

Uit een peiling van Nieuws van de Dag blijkt dat maar liefst 95 procent van de mensen zich weleens ergert aan fatbikes. 75 procent doet dat zelfs geregeld. Toch is er geen duidelijke meerderheid als het gaat om de beste oplossing.

De meeste ondervraagden (44 procent) vinden dat er een minimumleeftijd en een helmplicht moet komen voor fatbike-gebruikers. Dat is ook wat de Tweede Kamer vorig jaar voorstelde. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet daar echter niets in. Zij zetten liever in op strengere handhaving van illegale of opgevoerde fatbikes. Die aanpak krijgt in de peiling slechts de steun van 16 procent.

Totaalverbod op fatbikes

Een kwart van de ondervraagden (27 procent) wil een stap verder gaan en pleit voor een totaalverbod op fatbikes. Critici waarschuwden eerder al dat zo'n verbod makkelijk te omzeilen is, bijvoorbeeld door fietsen met iets dunnere banden op de markt te brengen.

Voorstanders van minder regelgeving vormen een kleine minderheid: 11 procent wil alleen het gedrag van gebruikers aanpakken, en slechts 2 procent vindt het hele probleem overdreven.