Verkeerde afslag? Dronken man op fatbike van snelweg A10 gehaald

Een verkeerde afslag of gewoon een beetje in de war? Een dronken man op een fatbike is zaterdag van de middenberm van de snelweg A10 bij Amsterdam geplukt. Hij was net vier rijstroken overgestoken, meldt de politie.

Een boete is een van de straffen die worden opgelegd in Nederland. Welke straffen zijn er nog? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

De man is veilig van de weg gehaald.

Hij heeft een boete van 209 euro gekregen voor 'verkeerd gebruik van de snelweg'.

ANP