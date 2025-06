Boete, rijverbod of strafblad als je dronken fietst, toch doen Nederlanders het massaal

Ruim 52 procent van de Nederlanders fietst weleens met te veel drank op. Bij mannen is dat zelfs 66 procent. Toch denkt bijna de helft dat ze in die toestand nog veilig kunnen fietsen, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Univé. Maar de gevolgen zijn vaak ernstiger dan gedacht.

Op de spoedeisende hulp zien artsen het fout gaan, meldt De Telegraaf. In 2023 liepen 2000 mensen hersenletsel op na een val met drank op. Dat is twee keer zoveel als 10 jaar eerder. Spoedeisende hulparts Yara Basta uit Almere ziet vooral jongeren binnenkomen. "Ze vangen zich niet op, omdat hun reflexen weg zijn", zegt ze in de krant. Basta waarschuwt dat nu ook dronken fatbikers binnenkomen.

Naast de lichamelijke schade zitten er financiële risico's aan. Wie schade veroorzaakt of oploopt tijdens het fietsen onder invloed van alcohol, krijgt vaak niets vergoed.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Strafbaar

Een kwart van de ondervraagden ziet fietsen onder invloed als normaal gedrag. Toch vindt een meerderheid dat er strengere controles moeten komen, bijvoorbeeld met blaastesten.

Volgens de politie is fietsen met te veel alcohol op strafbaar. "Je kunt een boete krijgen, een rijverbod of zelfs een strafblad", zegt Bert van Haaften van de Nationale Politie. Heb je meer dan twee glazen op, dan zit je vaak boven de 0,5 promille. Bij 0,54 promille kun je een boete van 200 euro krijgen én een strafblad. Als je ook nog gevaarlijk rijdt, kun je een hogere straf krijgen.

Veilig Verkeer Nederland begrijpt dat veel mensen denken: beter de fiets dan de auto. Maar ook fietsen onder invloed is niet zonder risico. Hun advies: regel een Bob, pak een taxi of laat je ophalen.