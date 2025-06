Bijna helft van de volwassenen dronk vorig jaar weinig of geen alcohol

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders dronk vorig jaar geen of weinig alcohol, meldt het CBS op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024. Zo dronk 45 procent vorig jaar helemaal geen alcohol, of één glas per dag, wat binnen de richtlijn van de Gezondheidsraad valt. 22 procent nuttigde helemaal niets. In 2022 voldeed nog 42 procent aan de richtlijn.

Aan het begin van het jaar drinkt een deel van de Nederlanders gedurende een hele maand geen alcohol vanwege Dry January. Een paar maanden terug vroeg Hart van Nederland mensen naar hun mogelijke deelname aan Dry January.

In Flevoland, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond houdt meer dan de helft van de volwassenen zich aan de richtlijn voor alcohol. In de andere regio's ligt dit percentage lager. In Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland wordt relatief veel gedronken.

Houden aan richtlijnen

Mensen tussen de 18 en 35 jaar houden zich met 37 procent het minst vaak aan de richtlijn. 75-plussers doen dit het vaakst, namelijk 60 procent. Meer dan de helft van de vrouwen drinkt niet of maximaal één glas per dag, bij mannen is dit 35 procent.

In de monitor komt ook naar voren dat de regio Amsterdam de meeste rokers heeft, bijna een vijfde van de volwassenen. Daarna volgen Groningen en Rotterdam-Rijnmond.

Onverantwoord omgaan met alcohol

Verder voldeed vorig jaar in de regio Amsterdam 57 procent van de inwoners aan de beweegrichtlijn. Deze richtlijn omvat elke week minstens 2,5 uur matig intensief sporten en minstens twee keer per week oefeningen voor spieren en botten. Gemiddeld in Nederland is het aandeel volwassenen dat wekelijks sport tussen 2020 en 2024 toegenomen.

Directeur Ton Coenen van GGD GHOR (de overkoepelende brancheorganisatie van GGD'en) vindt het bemoedigend te zien dat meer mensen niet of weinig drinken. "Maar een te grote groep gaat nog onverantwoord om met alcohol. Het blijft belangrijk te investeren in gerichte preventie, vooral voor die groepen die achterblijven."

ANP