Te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk? 'Meten en weten kan je leven redden'

De Hartstichting opent maandag in Den Haag het eerste officiële pop-up Hartcheckpunt van Nederland. Bezoekers kunnen daar gratis en zonder afspraak hun bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en gewicht laten meten. De komende 5 jaar moeten er in totaal 400 van deze tijdelijke meetlocaties in het land komen.

De noodzaak is groot: 1,7 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Veel mensen lopen rond met verhoogde waarden zonder het te weten, blijkt uit eerdere proefmetingen op 65 locaties. Daar had bijna de helft van de 4000 bezoekers een hoge cholesterol-, bloeddruk- of bloedsuikergehalte. In veel gevallen was dat een verrassing.

Volgens directeur van de Hartstichting Hans Snijder kan "meten en weten je leven redden". Een te hoge bloeddruk of cholesterol voel je namelijk niet. Huisartsen en cardiologen hielpen mee bij de opzet van de Hartcheckpunten, om te voorkomen dat onnodig veel mensen naar de huisarts worden doorverwezen.

Bezoekers met verhoogde waarden krijgen direct een persoonlijk leefstijladvies. De actie richt zich op mensen van 40 tot 70 jaar zonder hartproblemen of medicatiegebruik.

Om aandacht te vragen rijdt deze week ook een opvallende rode Hartcheckbus door het land en doet daarbij alle provinciehoofdsteden aan.