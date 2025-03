'Fietspaden steeds onveiliger door drukte en snelle voertuigen en intimidatie'

De lente is officieel begonnen en dat betekent dat mensen weer massaal op pad gaan en de fiets uit de schuur halen. Dit zorgt voor nóg drukkere fietspaden en nieuwe uitdagingen om fietsen veilig en prettig te houden. Snelle vervoersmiddelen en intimidatie leiden tot steeds meer spanningen op het fietspad, stelt TeamAlert. De organisatie onderzocht hoe jongeren de drukte ervaren.

Fietsen blijft het populairste vervoermiddel onder jongeren. Maar door de opkomst van e-bikes, wielrenners, scooters en (opgevoerde) fatbikes verandert de dynamiek op het fietspad aanzienlijk. Dit vergroot niet alleen de verkeersrisico’s, maar beïnvloedt ook hoe druk het aanvoelt.

Ramona en haar zoontje werden vorig jaar aangereden door een fatbike, opgevoerd tot 45 km/u. In bovenstaande video roept ze op tot betere regelgeving.

Uit het onderzoek van TeamAlert blijkt dat 15 procent van de jongeren op een opgevoerde e-bike rijdt en maar liefst 47 procent op een opgevoerde fatbike. Dit leidt tot grote snelheidsverschillen en gevaarlijke situaties. Daarnaast nemen afleiding en roekeloos rijgedrag toe. Zo ziet 92 procent van de jongeren andere fietsers met hun telefoon in de hand en merkt 78 procent dat medeweggebruikers te hard rijden op een e-bike of fatbike. Ook geeft 69 procent aan regelmatig fietsers door rood te zien rijden.

Irritaties

Niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de sociale veiligheid op het fietspad staat onder druk. Intimidatie – zoals schelden, achtervolgingen of zelfs dingen gooien – is voor veel jongeren een herkenbaar probleem. Vooral op drukke momenten, zoals na schooltijd of bij supermarkten, nemen de irritaties toe.

Opvallend is dat jongeren hun fietsgedrag aanpassen aan hun omgeving. Bij kwetsbare groepen, zoals voetgangers, jonge kinderen en ouderen, zijn ze vaak extra oplettend en geven ze eerder voorrang. Daarentegen zorgen snelle verkeersdeelnemers, zoals fatbikes en opgevoerde e-bikes, juist voor meer alertheid en frustratie. In groepsverband ligt de focus van jongeren echter minder op verkeersveiligheid.

Uitdaging

Hoewel jongeren zelf aangeven veilig te fietsen, laten de onderzoeksresultaten een ander beeld zien. Meer dan de helft luistert regelmatig muziek tijdens het fietsen en 35 procent pakt zelfs hun telefoon erbij. Dit vermindert hun aandacht en reactievermogen.

Deze cijfers laten zien dat er een verschil is tussen hoe jongeren hun eigen gedrag ervaren en wat ze daadwerkelijk doen in het verkeer. Jongeren zien de snelheidsverschillen en drukte als een uitdaging, maar erkennen ook hun eigen rol in het probleem.

Verandering

Naast betere infrastructuur en strengere handhaving speelt gedragsverandering een cruciale rol in het creëren van veiligere fietspaden. Uit onderzoek blijkt dat bewustwording en sociale normen veel invloed hebben op hoe jongeren zich gedragen. Ze geven zelf aan dat gerichte gedragsinterventies helpen om positieve verandering te stimuleren.