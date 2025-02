Zorgelijke stijging: meer dodelijke ongelukken op spoorwegovergangen in 2024

Op overwegen vonden vorig jaar meer aanrijdingen plaats dan het jaar ervoor en ook het aantal dodelijke slachtoffers nam toe, meldde spoorbeheerder ProRail vrijdag. Van een trend lijkt echter geen sprake, aldus de spoorbeheerder. Daarvoor kijkt ProRail naar de vijfjaarlijkse gemiddelden en in die cijfers is nauwelijks een toename te zien.

Vorig jaar kwamen op overwegen elf mensen om, het jaar ervoor waren dat er zes en in 2022 twee. In 2021 waren er nog negen dodelijke slachtoffers, en in 2020 vijf. Het aantal aanrijdingen nam vorig jaar na een paar jaar van afname weer toe, naar 33 in totaal. Het gaat om ongelukken met bijvoorbeeld fietsers, wandelaars en automobilisten.

Het vijfjaarlijkse gemiddelde van dodelijke slachtoffers op overwegen is licht toegenomen van 6,2 in 2023 naar 6,6 in 2024. Het vijfjaarlijkse gemiddelde voor het aantal aanrijdingen daalde juist licht, van 30,2 naar 28,2.

'Kruip niet onder de overwegboom door'

De stijging van het aantal incidenten noemt ProRail een belangrijk punt van aandacht. "Want dit soort incidenten willen we voorkomen. Helaas zien wij een toename van overweggebruikers, die denken veilig over te kunnen steken na het passeren van een eerste trein. Zij houden geen rekening met een mogelijke tweede trein en negeren de rode lichten en spoorwegbomen." ProRail meldt dat het enorm belangrijk is altijd te (blijven) stoppen voor rode lichten. "En niet onder overwegbomen door te kruipen."

Flitscamera's

De spoorbeheerder geeft verder aan flitscamera's te plaatsen bij zo'n veertig overwegen in Nederland. Die camera's registreren voertuigen die een overweg oversteken terwijl de rode lichten branden. Een boete voor auto's, motoren en vrachtwagens bedraagt 310 euro, voor brom- en snorfietsers is dat 210 euro. Ook wordt er gesurveilleerd om "veilig gedrag bij overwegen te vergroten", aldus ProRail.

