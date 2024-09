Google Maps zet fietser op de snelweg, zou de snelste route naar school zijn

Als je de hulp van een routeplanner inschakelt om op je bestemming te komen, vertrouw je erop dat die je een veilige weg toewijst. In Aarle-Rixtel ging dit dinsdag toch mis, meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. Een 17-jarige jongen vroeg namelijk aan Google Maps de snelste route naar zijn school, maar werd door de app de snelweg opgestuurd.

De routeplanner zorgde ervoor dat de jongen niet alleen op de A270 belandde, maar door wisselende rijbanen ook nog op de Europaweg (N270) terechtkwam. Een oplettende vrachtwagenchauffeur schoot te hulp en belde het noodnummer, waarna de politie de jongen van de snelweg haalde en op een veilige plek afzette. De vrachtwagenchauffeur bracht de jongen zijn fiets.

Boete

De jongen had de politie verteld dat hij door de route van Google Maps op de snelweg beland was. De opmerkelijke route komt de jongen duur te staan: hij heeft een boete gekregen en kon daarna via een fietspad zijn weg naar school vervolgen. Het is niet bekend of hij op Google Maps de auto route had geselecteerd of voor de fietsroute had gekozen.