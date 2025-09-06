'Steeds meer kinderen dragen fietshelm: verkoop flink omhoog'

Steeds meer kinderen zetten een fietshelm op. Fietsenwinkels merken dat de verkoop van kinderhelmen flink stijgt, dat meldt het AD. Ouders maken zich zorgen, want het wordt steeds drukker op de fietspaden.

Uit onderzoek van mobiliteitsadviesbureau Goudappel blijkt dat vorig jaar nog maar 4 procent van de kinderen tot 11 jaar een helm droeg. Maar daar lijkt nu verandering in te komen, omdat ouders zich meer bewust zijn van de snelheidsverschillen op fietspaden.

"Een fatbike rijdt tegenwoordig naast een kind van 4 en dat zorgt voor spanningen", zegt Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland tegen de krant. Met een helm wordt de kans op hoofd- en letselschade bij een ongeluk aanzienlijk kleiner. Ouders zetten de helm echter nog niet op. Dat is zonde, aldus Pomper, want kinderen observeren en bootsen het gedrag na dat zij bij hun ouders zien.

Fatbikes

In de politiek wordt ondertussen stevig gediscussieerd over e-bikes en fatbikes. Het kabinet wil over anderhalf jaar een wet invoeren waarbij alle jongeren onder de 18 verplicht een helm moeten dragen op e-bikes.

Hoe Nederlanders daarover denken, zie je in onderstaande video: