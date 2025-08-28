Kabinet wil helmplicht voor kinderen tot 18 jaar op elektrische fiets

Het kabinet wil een helmplicht invoeren voor kinderen tot 18 jaar die op een elektrische fiets rijden. Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het voorstel eind 2026 ingediend moet worden.

De BBB-minister overweegt daarnaast om de helmplicht uit te breiden naar andere elektrische voertuigen, zoals e-steps. Daarmee moet worden voorkomen dat minderjarigen uitwijken naar deze alternatieven.

Eerder had de Kamer alleen om een helmplicht én een minimumleeftijd gevraagd voor fatbikes. Of er ook een minimumleeftijd voor andere elektrische voertuigen komt, laat de minister in het midden. "De overheid moet de juiste omstandigheden scheppen die het welzijn en de veiligheid van kinderen garanderen", stelt hij in de brief.

96 slachtoffers in één week

Volgens Kenniscentrum VeiligheidNL belandden vorig jaar in één week tijd 96 mensen op de spoedeisende hulp na een ongeluk met een fatbike. Bijna de helft van hen was tussen de 12 en 15 jaar oud. In diezelfde week kwamen 480 slachtoffers van ongelukken met andere elektrische fietsen op de SEH terecht. Volgens het kenniscentrum leidt een ongeluk met een e-bike relatief vaak tot hersenletsel.

Na onderzoek bleek dat maatregelen voor alleen fatbikes lastig uitvoerbaar zijn. Daarom wil de Tweede Kamer nu een algemene helmplicht voor alle elektrische fietsen.

ANP