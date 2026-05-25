Proef met maximumsnelheid voor fietsers in Amsterdam en Houten

Verkeer

Vandaag, 08:32

In Houten en Amsterdam start binnenkort een proef met een opmerkelijke nieuwe verkeersregel: een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op het fietspad. Dat meldt het AD. Doel is om de veiligheid op fietspaden te vergroten, waar fietsers, e-bikes, bromfietsers en fatbikes nu vaak met hoge snelheid voorbijrazen.

De proeven vloeien voort uit het Meerjarenplan Fietsveiligheid 2025-2029 van vorig jaar zomer. Een aantal gemeenten stak de vinger op, waarna Houten en Amsterdam zijn geselecteerd.

In de hoofdstad begint de proef in september, in Houten op 8 juni al. Dan geldt in de Fossa Iberica, een drukke, smalle straat achter het winkelcentrum Castellum, een snelheidslimiet van 20 kilometer per uur voor fietsers.

In bovenstaande video reageren mensen op de vraag of een maximumsnelheid voor fietsers gaat helpen om het verleer veiliger te maken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

