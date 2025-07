Straks een maximumsnelheid voor fietsers? Gemeenten mogen proefdraaien

Als het aan het kabinet ligt mogen gemeenten vanaf volgend jaar gaan proefdraaien met een maximumsnelheid of adviessnelheid op fietspaden. Ook kan worden gekeken of het goed is voor de verkeersveiligheid als bijvoorbeeld elektrische bakfietsen waarmee goederen worden vervoerd, van het fietspad naar de rijbaan worden verplaatst.

Dat staat in een nieuw meerjarenplan voor fietsveiligheid dat demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze maatregelen kunnen wellicht helpen "de massa- en snelheidsverschillen op het fietspad" te verminderen. Die zijn een belangrijke oorzaak van het grote aantal fietsongelukken.

In Apeldoorn is roekeloos rijgedrag door fietsers een groot probleem, zo is te zien in deze video:

2:00 Maximumsnelheid op het fietspad: oplossing voor elektrische fietsterreur?

Concrete wetgeving op dit vlak is nog niet in de maak, maar gemeenten kunnen er dus al wel mee experimenteren. Daar beginnen zij wat Tieman betreft snel mee. Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken of het nodig of zinvol is de verkeersregels overal aan te passen.

ANP