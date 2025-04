Saar (12) komt nooit meer thuis na dodelijke aanrijding: 'Birò's horen niet op fietspad'

De ouders van de 12-jarige Saar uit Ouderkerk aan de Amstel leven sinds 26 februari in een nachtmerrie. Hun dochter werd die middag op het fietspad van de Oranjebaan in Amstelveen aangereden door iemand in een Birò, een elektrische brommobiel. Saar overleed ter plekke aan haar verwondingen. "Dit had nooit mogen gebeuren."

De moeder van Saar, Cobie Kuipers, vertelt nu aan Hart van Nederland dat hun wereld sinds die bewuste dag in februari volledig op zijn kop staat. Saar was met twee vriendinnen onderweg naar dansles toen ze werd aangereden. Het werd haar laatste fietstocht. "Het is een verschrikking. We hadden nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren. En dat is maar goed ook, want als ouder kun je je kind dan ook niet naar school laten gaan", zegt moeder Cobie.

Birò mocht niet op het fietspad

Extra wrang is het dat de bestuurster van de Birò niet op het fietspad mocht rijden; brommobielen horen op de rijbaan, is de regel. Rijksoverheid schrijft dat je met een brommobiel niet op het fietspad of op het voetpad mag rijden. Op deze pagina staat ook vermeld dat een brommobiel niet hetzelfde is als een gehandicaptenvoertuig, zoals een scootmobiel, die wel weer op het fietspad mag rijden.

Ook fabrikant Birò schrijft op haar website dat de brommobiel op de rijbaan hoort. "Het rijden met je Birò op fietspaden, autowegen, snelwegen en wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer is niet toegestaan", staat er geschreven. Met andere woorden, de Birò mag binnen de bebouwde kom alleen rijden op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u en 50 km/u. Buiten de bebouwde kom is het toegestaan om op wegen met een maximumsnelheid tot 80 km/u te rijden, zolang er geen verbodsborden voor langzaam verkeer aanwezig zijn.

Bewustwording

De ouders van Saar stonden er voor het ongeluk niet bij stil dat een Birò niet op het fietspad mag rijden. "Wij wisten in eerste instantie niet dat het niet mocht, met een Birò op het fietspad. Maar we hoorden wel vrij snel dat het niet is toegestaan", zegt Cobie. Ze maken zich nu hard voor meer bewustwording bij verkeersdeelnemers, vooral onder bestuurders van brommobielen. "Brommobielen mogen echt niet op een fietspad rijden, en met goede reden."

De regels zijn er niet voor niets. Veilig Verkeer Nederland

Een begrijpelijk pleidooi, volgens woordvoerder Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. "Als organisatie die zich inzet voor verkeersveiligheid raakt dit ons diep. Het verlies van een kind in het verkeer is intens verdrietig", schrijft ze in een reactie aan Hart van Nederland.

Bij Veilig Verkeer Nederland zien ze dat brommobielen als de Birò steeds vaker in het straatbeeld verschijnen, vooral in stedelijke gebieden. "Het is belangrijk dat deze voertuigen op de juiste plek rijden, want de regels zijn er niet voor niets: ze zijn bedoeld om iedereen in het verkeer veilig over de weg te laten gaan en met name kwetsbare weggebruikers, zoals fietsende kinderen."

Goede voorlichting vanuit gemeenten, verkopers, ouders en rijscholen is hierbij van groot belang volgens Pomper, want lang niet alle bestuurders van brommobielen zijn zich voldoende bewust van de regels. "Zo’n voertuig voelt misschien compact en 'licht', maar het blijft een motorvoertuig dat op de rijbaan thuishoort. Niet op het fietspad of de stoep."

Handhaving

Het fietspad waar Saar om het leven kwam, is vlakbij het huis van haar ouders. Regelmatig worden zij dus geconfronteerd met wat er is gebeurd. Het doet ze veel pijn dat ze nog steeds brommobielen op het fietspad zien rijden. "We zagen er laatst twee in een kwartier voorbijkomen", vertelt Cobie. "Het is ongelooflijk pijnlijk om te zien."

In een bericht op LinkedIn schrijft Cobie dat ze de politie meerdere keren hebben gevraagd om te handhaven, maar dat er tot op heden niets is veranderd. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze hun werk zo goed mogelijk proberen te doen binnen het brede scala aan taken. "Helaas moeten wij ook prioriteren omdat wij niet overal tegelijk kunnen zijn", aldus de woordvoerder.

De bestuurster zou enkele weken voor het ongeval een boete hebben gekregen omdat ze op de rijbaan reed, schrijft Cobie. De politie kan dit omwille van privacywetgeving niet bevestigen. Er is nog geen beslissing genomen of de bestuurster wordt vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten.

Leven zonder Saar

Ondanks alles willen de ouders van Saar de plek waar hun dochter overleed niet vermijden. "We zien het fietspad elke dag, dat is heel gek en pijnlijk. Maar aan de andere kant: mijn dochter is daar overleden. Het hoort bij ons en is onderdeel van ons leven. We vinden het belangrijk dat we daarheen kunnen gaan", vertelt Cobie. "Ons doel is dat hetgeen met Saar is gebeurd, nooit meer zal gebeuren."