Dodelijk ongeval in Amstelveen: meisje (12) komt om bij aanrijding

In Amstelveen heeft een ernstig verkeersongeval woensdagmiddag het leven gekost aan een 12-jarig meisje uit Ouderkerk aan de Amstel. De politie bevestigt donderdag dat het meisje, dat op de fiets reed, ter plekke aan haar verwondingen is overleden.

Het fatale ongeluk gebeurde rond 16.30 uur op de Oranjebaan. Bij de aanrijding waren een kleine elektrische stadsauto (een Biro) en drie fietsers betrokken. Bij aankomst van de politie troffen ze een zwaargewond slachtoffer aan. Omstanders en hulpdiensten proberen het meisje nog te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.

Onderzoek

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op zich te melden. De bestuurder van de Biro is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Na verhoor is de bestuurder naar huis gestuurd.

Meer details over het ongeval en de betrokkenen zijn op dit moment niet bekendgemaakt.

ANP