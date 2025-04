'Snelheid op wegen omlaag en trajectcontroles in strijd tegen stikstof'

Op wegen rondom gevoelige natuurgebieden komen mogelijk permanent trajectcontroles en een lagere maximumsnelheid. Dat voorstel wordt deze week besproken binnen het kabinet, melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van Hart van Nederland. Het doel van de maatregel is om de stikstofneerslag in die natuurgebieden te verkleinen.

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel bleek vorig jaar dat een meerderheid van de panelleden positief zijn over de lagere maximumsnelheden die sinds enkele jaren gelden. Bekijk daarover bovenstaande video en lees hier meer.

Deze week wil het kabinet een aantal knopen doorhakken op het gebied van stikstof. Dat is nodig om zo snel mogelijk ruimte te creëren om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Nu is het moeilijk om vergunningen te krijgen voor de bouw door te veel stikstofneerslag in die natuurgebieden. Vrijdag wordt verwacht dat verantwoordelijk minister Femke Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) de Tweede Kamer informeert. Eerder op de woensdagavond meldde de Telegraaf al dat ze de stikstofdoelen met vijf jaar vooruit wil schuiven, van 2030 naar 2035. Dat zou boeren en bedrijven meer ruimte moeten geven.

Het voorstel om ‘gebiedsgerichte trajectcontroles’ in te voeren op wegen rond natuurgebieden, wordt niet hartelijk ontvangen in de Tweede Kamer. Achter de schermen is al te horen dat fracties van coalitiepartijen het voorstel niet zien zitten. Binnen het ministerie wordt gezegd dat het één van de opties is op een menukaart waar de politiek nog uit moet kiezen. Het is niet duidelijk hoeveel stikstofruimte de maatregel oplevert.