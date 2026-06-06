Vrouw tijdens wandeling aangerand door jongen op fatbike

Een wandeling door de polder is voor een vrouw in Amstelveen uitgelopen op een nare ervaring. De politie meldt dat zij op donderdag 22 mei rond 14.30 uur werd aangerand op de Machineweg.

De vrouw liep daar op dat moment alleen, toen zij werd ingehaald door een jongen op een fatbike. Volgens de politie raakte hij haar eerst aan bij haar bil en vervolgens bij haar geslachtsdeel. Daarna fietste hij direct weg.

Politie hoopt op hulp van getuigen

De politie is op zoek naar de jongen en roept getuigen op zich te melden. Op het moment van het incident reden ook twee andere personen over dezelfde weg. Mogelijk hebben zij iets gezien of beschikken zij over informatie die kan helpen bij het onderzoek.

De verdachte is volgens de politie ongeveer 15 à 16 jaar oud en heeft een donkere huidskleur. Hij had kort haar aan de achterkant en voller haar bovenop, droeg een paars shirt en had oortjes in. Ook reed hij op een fatbike.

Mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Informatie daarover vind je via deze link. Ook anoniem melden is mogelijk.