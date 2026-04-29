Kabinet wil minimale leeftijd van 18 jaar voor 'zware e-bakfietsen'

Verkeer

Vandaag, 15:43 - Update: 2 uur geleden

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mag je geen zware elektrische bakfiets of BSO-bus besturen. Dat staat in nieuwe wetvoorstellen die het kabinet woensdag heeft gepresenteerd. Ook worden kentekens en verzekeringen verplicht voor deze voertuigen.

De regels gaan over zogeheten lichte elektrische voertuigen (LEV’s), die in drie categorieën worden verdeeld. De eerste categorie bestaat uit gewone e-bikes met trapondersteuning, die verder vergelijkbaar zijn met fietsen. In de tweede categorie vallen voertuigen zoals e-steps en Segways.

Zwaarste voertuigen

De zwaarste voertuigen vallen in de derde categorie. Het gaat bijvoorbeeld om modellen met trappers die zonder accu meer dan 75 kilo wegen of voertuigen waarin meer dan vier passagiers passen. Zonder trappers ligt die grens op 55 kilo.

BSO-bussen en zware bakfietsen, zoals die van pakketbezorgers, vallen waarschijnlijk in deze groep. Veel alledaagse elektrische bakfietsen blijven daarbuiten.

