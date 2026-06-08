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Niet harder dan 20 km/u op de fiets: proef van start in Houten

Verkeer

Vandaag, 22:37

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Vanaf maandag loopt in Houten een proef met een maximumsnelheid op de fiets. De bedoeling is dat er niet harder dan 20 kilometer per uur wordt gereden. Ook in Amsterdam gaat later in het jaar een dergelijke pilot lopen. Er wordt gekeken of het gedrag van hardrijders kan worden beïnvloed om zo de veiligheid op fietspaden te verbeteren.

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Het initiatief gaat uit van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Houten faciliteert het fietspad, waar canta's, e-bikes, fatbikes, bakfietsen en bromfietsers elkaar verdringen. "Ja, Houten is een echte fietsstad", benadrukt Arjen de Boer van de Fietsersbond Houten. "De rondweg is er voor de auto's, het overige verkeer kan zich over de fietspaden voortbewegen."

Voor de weggebruiker zitten er geen risico's aan de pilot. "Er wordt niet geflitst en je wordt niet staande gehouden door agenten. Sterker nog: de politie werkt niet mee aan deze proef omdat zij andere prioriteiten hebben", aldus De Boer tegen Hart van Nederland.

Mentaliteitsverandering

JanPeter Westein van de Fietsersbond heeft zich jaren hard gemaakt voor een snelheidsbegrenzing. Hij hoopt dat de test daadwerkelijk wat oplevert, zegt hij tegen Hart van Nederland. "Niet alleen een maximumsnelheid, maar een mentaliteitsverandering. We moeten met z'n allen op het fietspad kunnen. Houd rekening met elkaar."

Door Redactie Hart van Nederland

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