Fatbike vanaf nu verboden in Vondelpark: 'Weg met die dingen'

Verkeer

Vandaag, 14:47

Met een fatbike door het Vondelpark in Amsterdam rijden? Dat mag vanaf nu niet meer. Handhavers delen eerst nog waarschuwingen uit aan mensen die toch het park in fietsen. Over twee weken is het voorbij met die coulance en volgt direct een boete.

De gemeente grijpt in na veel klachten over overlast, gevaarlijke situaties en bijna-botsingen in het drukke park. Voorbijgangers zijn maandag blij met de maatregel, vertellen ze tegen Hart van Nederland. "Een goed plan. Zo voel ik me een stuk veiliger", zegt iemand. "Perfect. Weg met die dingen", zegt een ander.

Ook in tientallen andere gemeenten wordt gewerkt aan maatregelen tegen fatbikes op drukke plekken.

In bovenstaande video reageren fietsers én fatbike-gebruikers op het verbod.

Door Redactie Hart van Nederland

