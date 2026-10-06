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Hoe ontstaan files en wat kun je er zelf tegen doen?

Hart legt uit

Vandaag, 08:01

Geen ongeluk gebeurd, geen wegwerkzaamheden en toch sta je ineens stil op de snelweg. Hoe kan dat? Met rond de 10 miljoen voertuigen op de Nederlandse wegen kan alleen afremmen al genoeg zijn om een file te veroorzaken. En automobilisten kunnen zelf iets doen om zo'n file minder lang te laten duren.

Een snelweg verbreden lijkt een voor de hand liggende oplossing. Volgens Jeroen Weppner, verkeersdeskundige bij Breda University of Applied Sciences, helpt meer asfalt op de korte termijn inderdaad. Maar daarmee is het probleem niet verdwenen.

In bovenstaande video leggen we je uitgebreid uit wat we kunnen doen tegen het fileprobleem. Benieuwd naar meer uitlegvideo's? Check dan deze pagina.

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Helpt meer asfalt?

"Het continue uitbreiden van onze wegen, is geen strategie die standhoudt. Want ook de komende 10, 20 jaar verwachten we steeds meer mensen. Dat betekent ook dat we steeds meer mensen en voertuigen in ons land verwachten", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Daarom wordt ook gekeken naar andere manieren om de drukte te verminderen. Bijvoorbeeld thuiswerken, de fiets of het openbaar vervoer. Ook werkgevers kunnen helpen door een ov-kaart aan te bieden of werknemers op andere tijden te laten beginnen.

Dit kun je zelf doen in de file

Sta je toch in de file, dan kun je volgens verkeersdeskundige bij Technische Universiteit Delft Victor Knoop ook zelf helpen. Zodra het verkeer weer begint te rijden, is het belangrijk om snel aan te sluiten.

"Als diegene nog 2 seconden langer wacht omdat diegene nog aan het appen is, dan moeten al die auto's achter hem langer wachten. Dat telt op. Iedereen moet dan twee seconden langer wachten. De seconde die je anders laat liggen, win je nooit meer terug. Dan heb je iedereen een dienst bewezen."

Door Redactie Hart van Nederland

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