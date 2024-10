Hart van Nederland legt uit: wat is Marktplaatsfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Tweedehands spullen kopen via Marktplaats kan een slimme manier zijn om geld te besparen, maar helaas neemt de oplichting op het platform ook toe. Dagelijks worden er zo'n zeventig aangiftes gedaan van fraude. Niet alleen kopers, maar ook verkopers lopen het risico slachtoffer te worden.

De fraude varieert van nepverkopers die producten aanbieden die nooit worden geleverd, tot malafide kopers die de betaalgegevens van verkopers proberen te stelen. Door goed op te letten en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je voorkomen dat je aankoop of verkoop uitdraait op een dure teleurstelling.

In bovenstaande video leggen we uit met welke vormen van fraude je te maken kunt krijgen als koper en verkoper op Marktplaats, en geven we tips om te voorkomen dat je hiervan het slachtoffer wordt.