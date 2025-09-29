Zieke thuiswinnaars Miljoenenjacht compleet overdonderd: 'Pleur op'

Een bijzondere avond bij Miljoenenjacht op SBS6. De thuiswinnaar van zondag bleek een stel te zijn dat werd getroffen door kanker en andere gezondheidsproblemen. Dat Winston Gerschtanowitz bij hen aanbelde, konden ze maar nauwelijks geloven: “Ik snap er geen reet van.”

Aanvankelijk werd er niet opengedaan, maar na enig aandringen verscheen het stel toch in de deuropening. "Pleur op", riep de vrouw, die zichtbaar verrast was. “Hij heeft kanker en ik heb ook van alles,” vertelde ze al snel aan Winston.

'Duivel schijt niet op de grote hoop'

Toen het bedrag van 175.000 euro op het koffertje werd geschreven, kon het stel hun geluk niet op. “Kan je zien dat de duivel niet op een grote hoop schijt,” aldus de man des huizes. Het stel liet weten dat het bedrag goed van pas komt. “Ik ben hartstikke dankbaar,” zei de vrouw. “Het vergemakkelijkt het laatste stukje van mijn leven.”