Paulien had miljoenen in haar koffer bij Miljoenenjacht, maar drukte nét te vroeg

Het had een een hele bijzondere avond kunnen worden bij Miljoenenjacht zondagavond. Kandidaat Paulien had zondagavond dé kans om miljonair te worden. Na de spelrondes stond ze aan de befaamde desk, en daar bleek ze een volgens presentatrice Linda de Mol een 'gave' te hebben.

De vrouw uit Capelle aan den IJssel koos koffer nummer 17 en speelde in het begin zowel hoge als lage bedragen weg. Na 6 koffers bood de bank haar 63.000 euro, maar dat weigerde ze. De tweede ronde verliep bijna vlekkeloos. In vier van de zes koffers zaten lage bedragen, en alle miljoenen zaten nog in het spel. Ook het tweede bod van 126.000 euro werd afgewezen.

Na de derde ronde bleven de miljoenen erin, en bood de bank maar liefst 271.000 euro. Zoon Bram, die samen met Paulien dit avontuur aanging, vond het een mooi bedrag. Toch was het niet doorslaggevend en na enige twijfel werd toch wéér doorgespeeld. De spanning steeg toen de Capelse in ronde 4 koffer 10 openmaakte, waar 2 miljoen euro inzat. Daarna werden ook nog de 300.000 euro en 100 euro weggespeeld. De bank bood 402.000 euro, waarna de twijfels toesloegen. Paulien had namelijk eerder een visioen gehad dat ze 575.000 euro zou winnen. Toch besloot ze het zekere voor het onzekere te nemen en het bod te accepteren.

Net niet de jackpot

Na het openen van alle koffers blijkt juist in Pauliens koffer de 5 miljoen euro te zitten. Ze had de eerste winnaar ooit kunnen worden die het maximale bedrag won, maar zo ver kwam het niet. Al gaf dat geen smetje op de avond en was Paulien heel blij met het gewonnen bedrag. Van het geld wilde Paulien samen met haar vrouw Gerda een groot feest geven.