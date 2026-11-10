Sinterklaasjournaal breekt eigen kijkcijferrecord: ruim 2,3 miljoen kijkers

Het Sinterklaasjournaal is maandagavond massaal bekeken. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen trok ruim 2,3 miljoen kijkers en was daarmee het best bekeken programma van de dag. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp 'verplettert' het Sinterklaasjournaal daarmee zijn eigen record. Op Instagram spreekt ze van 'waanzinnig prachtige cijfers'.

Het programma liet het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 ver achter zich. Daar keken maandagavond 1,4 miljoen mensen naar.

Nieuwe Sint nog niet onthuld

Eerder maakte omroep NTR bekend dat in de eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal onthuld zou worden wie de nieuwe Sint zou zijn. Voormalig Sinterklaasacteur Stefan de Walle maakte op 16 september 2026 namelijk bekend te stoppen na vijftien seizoenen.

Of dit heeft bijgedragen aan het grote aantal kijkcijfers is onbekend. In de eerste aflevering werd nog niet duidelijk om wie het gaat, de Sint bleek 'vermist' te zijn.