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Nieuwe Sinterklaas komt eraan: op deze datum zien we hem voor het eerst

TV-programma's

Vandaag, 10:21

Wie neemt de mijter en staf over van Stefan de Walle? De NTR houdt de naam van de nieuwe Sinterklaas nog even geheim, maar één belangrijk detail is nu wel bekend: vanaf 9 november krijgen we zijn opvolger te zien in Het Sinterklaasjournaal. Dat laat de omroep desgevraagd weten aan het ANP.

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Lang hoeven kijkers daarna niet te wachten op zijn het eerste live optreden. De nieuwe Sinterklaas is op 14 november ook te zien tijdens de intocht in Grave. Of vóór 9 november al wordt onthuld welke acteur in het rode pak stapt, laat de NTR nog in het midden.

Stefan de Walle stopt na vijftien jaar als Sinterklaas

De Walle maakte woensdag bekend per direct te stoppen met de rol die hij sinds 2011 speelde. Waarom hij stopt, is niet bekendgemaakt. Hij nam het stokje destijds over van Bram van der Vlugt, die vanaf 1986 Sinterklaas speelde.

Onder anderen Jochem Myjer en Niels van der Laan spraken woensdag vol lof over De Walle en zijn vertolking van Sinterklaas. De acteur kreeg tijdens zijn jaren als goedheiligman ook te maken met bedreigingen, vooral tijdens de discussie over de introductie van roetveegpieten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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