Op deze plek is dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Grave (gemeente Land van Cuijk), meldt de NTR. Sinterklaas komt op zaterdag 14 november aan in de Brabantse plaats. Vorig jaar kwam de goedheiligman aan op Texel.

Burgemeester Marieke Moorman vindt het "een grote eer" om de sint en zijn pieten te mogen ontvangen. "We gaan zorgen voor een warm welkom en gaan iedereen laten zien hoe mooi Grave is." De laatste keer dat Sinterklaas aanmeerde in een Brabantse gemeente was 26 jaar geleden. Hij zette toen voet aan wal in Woudrichem.

Afgelopen jaar kwam Sinterklaas aan op Texel:

0:42 Sinterklaas veilig aangekomen op Texel

In aanloop naar de intocht is vanaf maandag 9 november het Sinterklaasjournaal te zien. Dit programma en de intocht worden gepresenteerd door Merel Westrik. Zij wordt bijgestaan door verslaggevers Stephanie van Eer en Jeroen Kramer.