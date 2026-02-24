Speculatie over intocht laait op na beelden Sinterklaasjournaal

Wordt Grave dit jaar het decor van de landelijke intocht van Sinterklaas? Na nieuwe beelden van Het Sinterklaasjournaal wordt daar volop over gespeculeerd. Officieel is er nog niets bekendgemaakt.

In de video, die maandag op de website verscheen, zou te zien zijn hoe een fles uit het water wordt gevist door iemand met een ambtsketen van de gemeente Land van Cuijk. Volgens een fanaccount op Instagram is de link met de Brabantse vestingstad snel gelegd.

Peter Linders van Stichting Vestingstad Grave houdt zich op de vlakte in gesprek met Omroep Brabant. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ga niet ontkennen, maar ook niet bevestigen", zegt hij. Wel begrijpt hij de gedachtegang. "Ik herken de ambtsketen van Land van Cuijk. De fles ligt in de Maas bij Grave, je ziet de Loswal. En in de schittering van het water meen ik zelfs de bakenbomen te zien. Als ik dit raadsel moest oplossen, dan wist ik het wel", aldus Linders, die naar eigen zeggen "niks heeft verraden."

'Teaser'

Een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk noemt het filmpje bij Omroep Brabant "een leuke teaser", maar houdt het bij "het grote geheim van Sinterklaas". Dinsdag hoopt de gemeente met meer duidelijkheid te komen. De landelijke intocht staat gepland op 14 november.