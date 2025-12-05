'Pietje Paniek' breekt lans voor bedreigde collega: 'Blijf af van Hoofdpiet'

Ook cabaretier Jochem Myjer heeft van zich laten horen in de zaak rond de met de dood bedreigde Niels van der Laan, oftewel Hoofdpiet bij het Sinterklaasjournaal. Hij roept zijn volgers op social media op om het "gezellig" te houden en zet die boodschap kracht bij met de woorden: "Van mijn Hoofdpiet blijf je sowieso af."

De tekst op zijn Instagram-account komt van zijn "Spaanse neef Pietje Paniek". Myjer wenst "iedereen een hele fijne pakjesavond vanavond" en zegt dat zijn familielid morgen weer naar Spanje zal vertrekken. "Ik zal hem missen. Het sinterklaasfeest vindt hij, en ik trouwens ook, nog steeds het mooiste feest dat er is. Het is misschien wel één van de mooiste, grappigste en leukste tradities van Nederland", aldus de cabaretier.

'Gezellig'

Maar voor de inmiddels veelbesproken doodsbedreigingen aan het adres van Hoofdpiet, in het Sinterklaasjournaal gespeeld door programmamaker en komiek Niels van der Laan, heeft hij geen goed woord over: "Laten we het wel, om maar een oer-Nederlandse term te gebruiken, ‘gezellig’ houden. En van mijn Hoofdpiet blijf je sowieso af." Bij de tekst heeft Myjer onder andere een foto van zijn 'neef' geplaatst, waarop deze samen met de goedheiligman en Sinterklaasjournaal-presentatrice Merel Westrik te zien is:

De bedreigingen richting Van der Laan zijn afgelopen weken geuit. De NTR, de omroep die het Sinterklaasjournaal maakt, wil niet zeggen of er aangifte is gedaan. Om het journaal en daarmee Hoofdpiet zelf was deze week al het nodige te doen, omdat hij in het programma suggereerde dat ouders stiekem zelf cadeautjes kunnen kopen voor 5 december en deze kunnen verstoppen. Volgens klagers zou deze verhaallijn het mysterie van Sinterklaas kunnen verpesten en het geheim kunnen verklappen voor kinderen.