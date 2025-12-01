Ouders boos: 'Sinterklaasjournaal verklapt geheim van de Sint'

Op sociale media is ophef ontstaan om twee recente afleveringen van het Sinterklaasjournaal. Het kinderprogramma laat hierin zien dat ouders stiekem cadeautjes kopen voor 5 december, pepernoten door de gang strooien en pakjes verstoppen in de kast. Kijkers reageren woedend: "Net voor pakjesavond de magie weg", schrijft een X-gebruiker.

Ouders van jonge kinderen doen ieder jaar weer hun best om het Sinterklaasfeest te vieren. Van het zetten van schoenen tot het verstoppen van pakjes: alles draait om spanning en verrassing. Juist daarom zijn veel kijkers nu teleurgesteld. Naar hun idee wordt in de afleveringen verklapt dat zij degenen zijn die voor Sinterklaas spelen en dat de goedheiligman dus eigenlijk helemaal niet bestaat.

Ieder jaar is het bij het Sinterklaasjournaal weer de vraag of de cadeautjes van de Sint wel op tijd zullen zijn. En dat is dit jaar niet anders. Daarom komen ze in het programma met een oplossing: wat nou als ouders voor Sinterklaas spelen? Op de beelden is te zien hoe Hoofdpiet bij een auto staat terwijl een moeder cadeautjes uitlaadt. Vervolgens sluipt ze naar binnen zodat de kinderen haar niet zien en verstopt ze de pakjes in een kledingkast. Ondertussen geeft Hoofdpiet tips hoe je je kinderen om te tuin kunt leiden.

"Ronduit stom en belachelijk, vooral voor de kinderen die op de twijfelleeftijd zitten", schrijft een kijker op X.

Iemand anders laat weten dat de programmamakers de plank niet eens misslaan, "maar vol tegen hun kop".

Toch is niet iedereen negatief en zijn het "vooral de hevig geëmotioneerde hysterische reacties van volwassenen die de betovering verbreken".

Een ander roept op tot een beetje relativering: "Het is een tv-programma! Mensen relax een beetje".

Het Sinterklaasjournaal is al jaren een vast onderdeel van de aanloop naar 5 december en trekt dagelijks honderdduizenden kijkers. De NTR wil zelf niet te diep ingaan op de ophef: "We willen er eigenlijk niet te veel over zeggen, want de knipoog ligt er duimendik bovenop. Het gaat om een paar scènes die nadrukkelijk eindigen met de zin: ‘Het Sinterklaasfeest zelf organiseren is toch niet zo makkelijk als je denkt.’ Niet doen dus, laat het aan Sinterklaas over", laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.