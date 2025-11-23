Terug

Geen zin om cadeaus te kopen? In Haarlem kun je ze gewoon ruilen

Vandaag, 20:22

De feestdagen staan voor de deur, dus de meeste mensen zijn al bezig met het inkopen van cadeautjes. Daardoor is het voor vele mensen een dure periode. Maar wist je dat je in plaats van nieuwe cadeaus kopen ook spullen kunt ruilen met anderen? Dat gebeurt tijdens SwapShare in Haarlem. Het scheelt in de kosten én het is duurzaam.

"Het idee is dat je items meebrengt van thuis die je niet meer gebruikt. Die neem je mee en daar krijg je punten voor. Er wordt vervolgens een waarde toegekend aan je item. En met die punten ga je weer andere dingetjes uitzoeken", legt ambassadeur Esther Groenheide uit aan Hart van Nederland.

Goed doel

Ook hebben ze een goed doel: "Dit keer hebben we buurtgezinnen. Mensen die spullen hebben ingeleverd, maar niet alle punten gebruiken om weer spullen mee terug te nemen, kunnen hun punten doneren. Ik ben ook coördinator van buurtgezinnen. Ik weet welke gezinnen komen. Als die punten tekortkomen, dan krijgen ze punten uit de donatiepot."

Een vrouw laat weten dat ze dan ook blij is met het initiatief: "Ik vind het een supergoed initiatief. Het is voor iedereen toegankelijk. De kinderen zijn ook blij. Je hebt meteen het idee dat het goed terecht komt. Je ziet aan wie je het geeft in plaats van dat je het ergens naartoe brengt en je niet weet waar het terechtkomt."

Tweede leven

"Superleuk, zo krijgen de spullen een beetje een tweede leven. Het helpt ook om inspiratie op te doen voor Sinterklaas. Dan kunnen de kinderen ook een beetje kijken wat ze leuk vinden en dan kunnen ze tips en tricks doorgeven aan Sinterklaas. Daarnaast helpt het ook tegen overvolle kasten", vertelt een vader.

Ook een vrouw is blij dat ze wat spullen kan ruilen: "Ik heb leuke cadeautjes voor de feestdagen gekocht. Fijn dat het zo kan. Ik had al veel puzzels thuis liggen. Je maakt die maar één keer, dus fijn dat ik het kan ruilen. Dit is efficiënter. Daarnaast ben ik blij dat ik er iemand anders blij mee kan maken."

Door Redactie Hart van Nederland

