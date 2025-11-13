Terug

Voedselbanken vragen mensen ongebruikte cadeaubonnen te doneren

Geld

Vandaag, 10:54

Wie nog ongebruikte cadeaubonnen heeft liggen, kan deze vanaf donderdag een maand lang doneren aan Voedselbanken Nederland. Het geld wordt gebruikt voor mensen in financiële nood die voedselhulp nodig hebben.

Voedselbanken Nederland organiseert de actie samen met de website Wissel.nl, waar mensen cadeaubonnen kunnen kopen, ruilen of inwisselen voor geld. Volgens de organisaties liggen naar schatting voor miljoenen euro's aan cadeaubonnen ongebruikt bij mensen thuis.

Uploaden of opsturen

Mensen kunnen tot 12 december hun vergeten boekenbonnen, dinerbonnen en cadeaukaarten van winkels of webshops uploaden via de website voedselbanken.wissel.nl. Ook kunnen de cadeaubonnen worden opgestuurd. Wissel.nl biedt de kaarten te koop aan en de opbrengst gaat naar Voedselbanken Nederland.

In Nederland zijn 181 lokale voedselbanken waar mensen terechtkunnen die (tijdelijk) onvoldoende geld hebben voor boodschappen.

Door ANP

