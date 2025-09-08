Terug

Voedselbanken krijgen minder eten door minder verspilling

Eten

Vandaag, 10:23

Voedselbanken kregen de afgelopen twee jaar 8 procent per jaar minder eten binnen doordat supermarkten en leveranciers meer doen tegen voedselverspilling. Voedselbanken Nederland voorziet dat deze trend zich de komende tijd zal voortzetten en maakt zich dan ook zorgen. "We zien dat onze voedseltoevoer de komende jaren verder onder druk komt te staan en armoede in Nederland niet afneemt", zegt voorzitter Henk Staghouwer.

Het eten bij de voedselbanken neemt met name af doordat Nederland steeds beter wordt in het tegengaan van voedselverspilling. "Dit komt onder andere doordat leveranciers en supermarkten beter plannen waardoor er geen producten aan het eind van hun houdbaarheid komen en doordat producten worden afgeprijsd aan het einde van de houdbaarheid."

Voedselbanken Nederland roept producenten en leveranciers op om onverkochte producten te doneren. "Nog te vaak worden voedseloverschotten afgeprijsd of zelfs verwerkt tot biobrandstof, terwijl ze juist van enorme waarde zijn als gezond en gevarieerd voedsel voor mensen die het nodig hebben." De organisatie ziet dat ongeveer 150.000 mensen afhankelijk zijn van voedselhulp in Nederland.

