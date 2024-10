Zo veel kruidnoten moet je eten om 1 kilo aan te komen

Nog maar even en dan is Sinterklaas weer in het land. De kruidnoten, en ander bekend Sinterklaassnoepgoed, ligt echter alweer weken in de schappen van de supermarkt. Ook op de Hart van Nederland-redactie is woensdag weer de eerste zak met kruidnoten genuttigd. Maar hoe veel kruidnoten moet je eigenlijk eten om 1 kilo aan te komen? Het antwoord valt gelukkig mee.

Benieuwd naar de chocoladelettertrends van dit jaar? Die zie je in de video hierboven.

Om 1 kilo aan lichaamsgewicht aan te komen, moet je ongeveer 7700 extra calorieën binnenkrijgen. Dat komt bovenop je dagelijkse caloriebehoefte (dat is ongeveer 2000 calorieën voor een vrouw, en 2500 calorieën voor een man).

In 100 gram kruidnoten zit gemiddeld zo'n 480 tot 500 calorieën. Als je uitgaat van 490 calorieën per 100 gram, dan moet je ongeveer 1,57 kilo kruidnoten eten om een kilo aan te komen (7700 calorieën gedeeld door 490 calorieën = 1620 gram). Dan moet je dus 1,5 grote zak pepernoten opeten en dat is best veel.

Pepernoten

Is dat dan hetzelfde als pepernoten? Bijna wel! In pepernoten zitten net iets minder calorieën, gemiddeld 475 per 100 gram. 1 kilo aankomen door pepernoten? Dan moet je 1,6 kilo eten.