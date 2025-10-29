We hebben steeds meer zin in feestdagen, maar Sinterklaas is 'uit'

Halloween-versieringen in augustus, of in september al kerstliedjes draaien. We lijken steeds meer zin te hebben in het vieren van gezellige feestdagen. En dat is ook in de Nederlandse winkels te merken, zo stellen retailexperts woensdag in het AD. De drang naar feestdagen is volgens hen groter dan ooit. Voor één feestdag is er ook slecht nieuws, Sinterklaas lijkt een beetje te zijn geweest.

Volgens de retaildeskundigen zoeken mensen een uitweg in feestdagen om te ontsnappen aan de ellende in de wereld om ons heen. "Mensen zijn bang voor dreiging uit Rusland", vertelt retaildeskundige Paul Moers in de krant.

En dus zoeken mensen naar een lichtpuntje met gezelligheid. En daar past kerst of Halloween perfect tussen. "Daarom liggen de schappen vlak na de zomervakantie al zo vol, winkels spelen er handig op in." Volgens de deskundigen struikel je in elke winkel om de vele spullen voor Kerstmis en Halloween. "Mensen zoeken leuke dingen, dus springen winkels in dat gat in de markt. Kijk alleen maar naar tuincentra. Bizar hoe ze uitpakken", vertelt Moers tegen het AD.

Ook andere buitenlandse tradities worden de laatste jaren steeds populairder in Nederland, zoals het Oktoberfest en St. Patrick's Day:

1:28 Buitenlandse feestdagen steeds meer in trek bij Nederlanders: 'Behoefte aan beleving'

Slecht nieuws voor Sinterklaas

Maar slecht nieuws voor Sinterklaas, de goedheiligman delft namelijk het onderspit. Het traditionele feest op 5 december lijkt steeds vaker in het verdomhoekje van winkels te verdwijnen. Snoepgoed is nog volop aanwezig, maar spullen met Sinterklaas of pieten erop steeds minder. En volgens de deskundigen is dat een logische verklaring. Want ze stellen dat het sinterklaasfeest al is ingehaald door Kerst en Halloween. De discussie en ophef over Zwarte Piet lijkt daarvoor de aanleiding. "Winkeliers en klanten hebben er steeds minder zin in."

Overigens is Sinterklaas wel nog populair in de bioscoop, want de twee sinterklaasfilms die nu draaien, hebben al meer dan 100-duizend bezoekers getrokken. En dat is nog nooit eerder gebeurd in oktober.