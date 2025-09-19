Hogeschool Utrecht schrapt christelijke namen uit jaarrooster: 'Kerstmis wordt feestdag'

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht zien in het nieuwe jaarrooster geen Kerst, Pasen of Hemelvaart meer terug. Christelijke feestdagen staan vanaf nu alleen nog als "feestdag" vermeld, schrijft het HU-medium Trajectum.

Volgens Trajectum vindt de Hogeschoolraad het benoemen van uitsluitend christelijke feestdagen achterhaald. De raad wil dat de hogeschool neutraal is. Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer reageerde: "Ik vind het ook belangrijk om er voor iedereen te zijn."

In het jaarrooster krijgen Koningsdag en Bevrijdingsdag nog wel hun eigen aanduiding. Daarmee wijkt de HU af van het landelijke beleid, want het ministerie van Onderwijs houdt officieel vast aan de traditionele namen van christelijke feestdagen.

Ook geen tentamens op islamitische feestdagen

Trajectum meldt dat de naamswijziging niet op zichzelf staat. De HU werkt aan een toetsrooster waarin meer rekening wordt gehouden met islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest en het Offerfeest. Uit de Nationale Moslimstudenten Enquête 2023 (onder 1426 moslimstudenten) bleek dat hogescholen daar nog nauwelijks oog voor hebben.

De Hogeschoolraad steunt de keuze, maar wil dat het bestuur goed uitlegt waarom deze wijziging nodig is, zodat studenten en medewerkers de stap begrijpen.