Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hogeschool Utrecht schrapt christelijke namen uit jaarrooster: 'Kerstmis wordt feestdag'

Hogeschool Utrecht schrapt christelijke namen uit jaarrooster: 'Kerstmis wordt feestdag'

Opvoeding

Vandaag, 22:11

Link gekopieerd

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht zien in het nieuwe jaarrooster geen Kerst, Pasen of Hemelvaart meer terug. Christelijke feestdagen staan vanaf nu alleen nog als "feestdag" vermeld, schrijft het HU-medium Trajectum.

Volgens Trajectum vindt de Hogeschoolraad het benoemen van uitsluitend christelijke feestdagen achterhaald. De raad wil dat de hogeschool neutraal is. Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer reageerde: "Ik vind het ook belangrijk om er voor iedereen te zijn."

In het jaarrooster krijgen Koningsdag en Bevrijdingsdag nog wel hun eigen aanduiding. Daarmee wijkt de HU af van het landelijke beleid, want het ministerie van Onderwijs houdt officieel vast aan de traditionele namen van christelijke feestdagen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook geen tentamens op islamitische feestdagen

Trajectum meldt dat de naamswijziging niet op zichzelf staat. De HU werkt aan een toetsrooster waarin meer rekening wordt gehouden met islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest en het Offerfeest. Uit de Nationale Moslimstudenten Enquête 2023 (onder 1426 moslimstudenten) bleek dat hogescholen daar nog nauwelijks oog voor hebben.

De Hogeschoolraad steunt de keuze, maar wil dat het bestuur goed uitlegt waarom deze wijziging nodig is, zodat studenten en medewerkers de stap begrijpen.

Lees ook

Hogeschool Utrecht stelt Holocaustlezingen uit: 'Veiligheid niet te waarborgen'
Hogeschool Utrecht stelt Holocaustlezingen uit: 'Veiligheid niet te waarborgen'
Meesten tegen uitstel Holocaustlezingen, wel verdeeldheid over rol CIDI
Meesten tegen uitstel Holocaustlezingen, wel verdeeldheid over rol CIDI
CIDI en hogeschool Utrecht beginnen na kritiek met Holocaustlezingen
CIDI en hogeschool Utrecht beginnen na kritiek met Holocaustlezingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.