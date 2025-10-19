Sinterklaas kapoentje, dit jaar nóg duurdere chocolade in je schoentje

Sinterklaas moet dit jaar diep in zijn buidel tasten, want de hogere kosten voor snoepgoed weten ook de Goedheiligman te belasten. De prijzen voor chocolade, suiker, specerijen en zuivel zijn fors gestegen, waardoor supermarkten duurdere chocoladeproducten hebben gekregen. Hierdoor kosten chocoladeletters en -kruidnoten meer geld, heeft Het Financieele Dagblad zondag verteld.

Bedrijven als Verkade en Bolletje zien de verkoopvolumes en winstmarges slinken, omdat kopers in de hoge kosten verdrinken. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat chocolade de laatste vier jaar ruim 50 procent duurder geworden is, en dat maakt het goedkopere snoep voor veel mensen dit jaar een groot gemis.

De grootste stijging was de laatste twee jaar, want toen hadden oogsten in grote productielanden als Ivoorkust en Ghana het erg zwaar. Deze oogsten mislukten waardoor het aanbod van cacao op de wereldwijde markt werd verkleind, en vervolgens kwam er aan de goedkope chocoladeprijzen een eind. Naast de grondstofprijzen zijn ook lonen en verpakkingskosten omhooggegaan, waardoor je nu duurdere producten in de supermarkt ziet staan.

De kinderen stonden vorig jaar met groot verlangen, enthousiast langs de kade om een glimp van de Goedheiligman op te vangen:

1:30 'Gezellig' druk in Vianen voor intocht Sinterklaas

Tot 20 procent duurder

Marktleiders Bolletje en Verkade laten weten dat het sinterklaassnoepgoed met chocolade dit jaar 13 procent tot 20 procent duurder is ten opzichte van vorig jaar, en hierdoor worden de prijzen bijna onbetaalbaar. Vorig jaar was de prijsverhoging ook zo'n 20 procent, dus de duurdere prijzen waren toen ook al bekend.

Bij Albert Heijn en Jumbo leg je inmiddels 3,39 euro voor een zakje chocoladekruidnoten van 250 gram van Bolletje neer, en voor een chocoladeletter van Verkade van 135 gram moet een consument 4,29 euro betalen, en dat is ook een beetje meer.