ZIEN: het is 30 graden, maar hier viert Sinterklaas feest

Terwijl buiten het kwik richting de 30 graden stijgt, verzamelen zich in De Kwakel zondag Sinterklazen, Pieten en Kerstmannen. Een opvallend gezicht op deze zomerse zondag, want juist nu vindt de jaarlijkse Sinterklaasbeurs plaats. Kostuums, baardstellen, pruiken, grime, muziek, shows, ambachtelijk werk en decoratie: alles wordt uit de kast gehaald.

De voorbereidingen zijn daarmee officieel begonnen, zodat er in december weer een sfeervol feest van gemaakt kan worden. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.