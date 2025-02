Pipernuten, cadeautjes en een iPad: Sint Piter en Aldemar aangekomen in Friese Grou

Sinterklaas zit alweer even in Spanje, maar voor de kinderen in het Friese Grou moet het feest nog beginnen. Na een heel jaar wachten is het vandaag zover: Sint Piter en Aldemar komen aan. Voor de aankomst van Sint Piter organiseren de Sint Piterfroulju (het Sint Pitervrouwencomité) de Sint Piterbeurs. Deze beurs brengt ieder jaar een groot bedrag op, dat ten goede komt aan het sprookje en het uitgeven van boeken en Sint Piter-spelletjes voor de kinderen.

In Grou wordt geen Sinterklaas gevierd, maar op 21 februari staat het dorp volledig in het teken van Sint Piter. Voor buitenstaanders lijkt het feest op Sinterklaas, maar het heeft een andere oorsprong. In 1900 werd het verhaal bedacht dat Sint Piter en Sinterklaas samen naar Nederland voeren om op 5 december cadeautjes uit te delen. Echter, ze vergaten Grou. Daarom keerde Sint Piter half februari alsnog terug om de inwoners van cadeautjes te voorzien.

Geen pieten

"Het is geen Sinterklaas, maar ik vergelijk het er toch even mee," vertelt Wendy Hoogeboom van het Sint Piterkomitee aan Hart van Nederland. "Hij wordt op de kade ontvangen door de burgemeester, waar allemaal mensen zullen staan. Hij stapt op zijn Friese paard en samen met zijn natuurvriend Aldemar loopt hij naar het plein. We hebben dus geen pieten."

Hoewel er geen pieten zijn, kan Aldemar daar wel mee vergeleken worden. Aldemar is een natuurmens en woont met zijn ouders in een boomhut bij Grou. Hij draagt een halfhoge hoed met een lasbril en heeft op zijn rug een korf met pepernoten, cadeautjes en zijn iPad.

Sint Piter bezoekt in Grou onder meer scholen, het kinderdagverblijf en het verzorgingscentrum. Sinds 1951 wordt elk jaar een Sint Piter-sprookje opgevoerd, waarin ook Friestalige Sint Piter-liedjes worden gezongen. Tijdens de Sint Piterbeurs is Aldemar aanwezig om schoentjes en laarsjes van kleine kinderen in ontvangst te nemen. Die kunnen later, gevuld met een cadeautje, worden teruggevonden in de etalages van de winkels in Grou.