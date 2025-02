Winterweer op komst: kouder en kans op sneeuw

Nederland kan zich opmaken voor een koude week met een schrale oostenwind en temperaturen die overdag slechts enkele graden boven nul liggen. In de nachten daalt het kwik tot onder het vriespunt, met donderdagnacht minima rond -5 graden. Vanaf donderdag neemt de bewolking toe en kunnen er sneeuwbuien vallen.

Na een bewolkte start breekt zaterdag vooral in het zuidoosten de zon goed door. In het noordwesten blijft het grijs. De oostenwind is in de ochtend nog matig tot vrij krachtig, maar neemt in de middag verder af. Lokaal kan in het westen een bui vallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt tussen de 5 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden.

Zondag en maandag: rustiger weer, maar koud

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met temperaturen rond het vriespunt. Zondag blijft het droog en vooral in het midden en noorden laat de zon zich regelmatig zien. In het zuiden wordt het in de middag bewolkter en kan er wat lichte neerslag vallen. De temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden.

Maandag trekt de oostenwind weer aan, waardoor het waterkoud wordt bij een graad of 4. In het uiterste zuiden is kans op wat regen of smeltende sneeuw.

Donderdag kans op sneeuw

Vanaf dinsdag blijft het koud met een schrale oostenwind en maxima rond de 5 graden. De nachten brengen enkele graden vorst. Donderdagnacht kan het afkoelen tot -5 graden, terwijl de temperatuur overdag net boven het vriespunt blijft. Tegelijkertijd neemt de bewolking toe en kunnen er sneeuwbuien over het land trekken.