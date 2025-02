Kouder winterweer op komst: lichte vorst, lagere temperatuur en meer zon

Moeder Natuur laat vandaag twee gezichten zien. In het westen van het land breekt de zon door, terwijl het in het oosten grotendeels grijs blijft. Dat merk je direct aan de temperatuur. Halverwege de week zakt het kwik naar normale waarden voor deze tijd van het jaar, en is er kans op winterse neerslag.

Na een grijze start van de dag, met plaatselijk mist, schijnt de zon in de kustregio’s al flink. Landinwaarts duurt het langer voordat de zon doorbreekt, en vooral in het oosten en zuidoosten blijft het grotendeels bewolkt. Hier komt de temperatuur niet boven de 5 graden uit. Elders loopt het kwik op tot ongeveer 9 graden, met een zwakke tot matige westenwind.

Ook morgen begint de dag op veel plekken bewolkt en landinwaarts mistig. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond de 8 graden, met opnieuw de beste kansen op zon voor de kustprovincies.

Kouder met kans op winterse neerslag

Vanaf vrijdag verandert het weerbeeld. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af, en lokaal kan er mist ontstaan. Tegelijkertijd daalt de temperatuur, met overdag maximaal 4 graden. Tijdens de nachten wordt het kouder, met lichte vorst. In de nacht naar zaterdag kan er zelfs wat winterse neerslag vallen.

Aan het begin van de volgende week blijft het koud. Overdag blijft het kwik rond de 5 graden hangen, en ’s nachts kan het licht tot matig vriezen. Wel laat de zon zich steeds vaker zien.

Foto: Jolanda Bakker, Zevenhuizen.